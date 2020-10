Das „Netzwerk für das Alter im Landkreis Kusel“ hat fast alle Veranstaltungen, die im Rahmen der Demenzprojektwochen 2020 stattfinden sollen, abgesagt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Dies betrifft demnach den Impulsvortrag mit Workshop „Beziehungen klären, um Konflikte zu lösen – im Pflege- und Betreuungskontext“, geplant für Samstag, 7. November, im Hotel Reweschnier in Blaubach, und Samstag, 5. Dezember, im Hotel Felschbachhof in Ulmet. Ebenso abgesagt sind das „Projekt mit Tieren“ und das „Unterhaltungsprojekt mit Clown“. Beide Veranstaltungen waren für Samstag, 28. Oktober, im Alten- und Pflegeheim Zoar in Kusel, geplant. Wie geplant stattfinden wird hingegen die in Kooperation mit der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz angebotene Online-Live-Seminarreihe „Burnout-Prophylaxe für Menschen mit Demenz, deren Angehörige und Pflegekräfte“. Termine sind jeweils dienstags, 27. Oktober, 3. und 10. November, sowie am Mittwoch, 18. November. Die Seminare beginnen jeweils um 18 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung bei Karola Becker, Telefon 06381 424291, Uschi Sooß, Telefon 06381 424158, per E-Mail an Netzwerk-Alter@kv-kus.de oder im Internet unter www. kuselimalter.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.