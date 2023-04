Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So viele Demenzpartner wie möglich auszubilden, ist das Ziel von Karola Becker: Im Interview erklärt sie, was das ist und was man in den Kursen des Netzwerks für das Alter im Landkreis Kusel lernen kann, um Senioren im Alltag auch ganz unkompliziert zu unterstützen.

Frau Becker, was ist ein Demenzpartner?

Jemand mit Grundsatzinformationen über das Diagnosespektrum Demenz, der dadurch auch besser einschätzen kann, ob eine hausärztliche