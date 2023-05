Am Dienstag, 16. Mai, findet der nächste Demenzpartnerkurs des Netzwerks für das Alter im Landkreis Kusel statt. Beginn ist um 18 Uhr im Haus am Schachenwald, Akazienweg 31, in Waldmohr. Referentin ist Diplom Sozialarbeiterin Karola Becker. Informationen und Anmeldung sind per E-Mail an netzwerk-alter@kv-kus.de sowie unter der Telefonnummer 06381 424291 möglich.

Weitere Termine sind am Dienstag, 6. Juni, im Haus im Glantal in Altenglan, und am Dienstag, 11. Juli, im Haus in den Auen in Offenbach-Hundheim. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.