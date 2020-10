Ziemlich danebenbenommen haben sich laut Polizei drei Jugendliche in der Nacht zum Samstag. Zunächst pinkelten sie in der Enggasse gegen eine Mauer, dann entwendeten sie ein Fahrrad, das zu Dekorationszwecken auf der Mauer befestigt war. Einer der jungen Leute fuhr anschließend damit davon. Immerhin: Am nächsten Tag wurde das Rad dem Eigentümer zurückgebracht. Offenbar hatte Reue die drei Störer übermannt. Die Polizei weist aber dennoch darauf hin, dass man zum Urinieren doch bitte auf eine Toilette gehen solle.