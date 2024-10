Lars Stetzenbach strebt eine zweite Amtszeit als Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Kusel an. Der 45-Jährige, der mit seiner Frau in Theisbergstegen lebt, ist einziger Kandidat. Die Wahlen finden am Freitag, 29. November, bei der Bezirkssynode in Konken statt.

Wählen dürfen die rund 50 – sowohl geistliche als auch weltliche – Mitglieder der Bezirkssynode, die aus allen Gemeinden des Kirchenbezirks kommen.