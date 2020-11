Eigentlich war in der katholischen Kirche in Brücken schon seit längerem ein Innenanstrich geplant. Doch dann kam alles anders: Das Dach war undicht, Außenarbeiten angesagt. Wie es auf der Großbaustelle jetzt weitergeht.

Unschöne Wasserspuren an den Innenwänden der Kirche St. Laurentius hatte die Gemeinde bereits vor längerer Zeit registriert. „Eigentlich war ein Innenanstrich geplant“, erläutert Dekan Michael Kapolka aus Kübelberg. Doch dann sei klar geworden, dass das Dach nicht dicht ist. „Bevor innen saniert wird, mussten wir die Ursache beseitigen“, ergänzt Kapolka, warum der Innenanstrich verschoben wurde.

Schon seit Monaten seien Arbeiter zugange, berichtet der Dekan. Weil das Gerüst einen der beiden Eingänge unpassierbar gemacht hatte, musste die Kirche schließen. Denn wegen Corona seien zwei Ein- beziehungsweise Ausgänge vorgeschrieben.

Turmkreuz neu vergoldet

Inzwischen sei das Dach des Hauptschiffs der 1955 eingeweihten Kirche neu eingedeckt. Von außen sei das Gotteshaus zudem neu gestrichen worden, auch das Turmkreuz habe eine neue Vergoldung erhalten. Als nächstes würden die Seitenschiffe neu gedeckt, kündigt Kapolka an. Es würden zudem neue Dachrinnen und Abläufe installiert. Begleitet werden die Arbeiten von einem St. Wendeler Architekturbüro.

Insgesamt, so schätzt der Pfarrer zum aktuellen Zeitpunkt, werden rund 600.000 Euro investiert. Er geht davon aus, das das Bistum Speyer die Bauarbeiten – wie bei Nebenkirchen üblich – mit 60 Prozent bezuschussen wird. Den Rest müsse die Pfarrei aus ihren Stiftungen tragen. Der Abschluss der Arbeiten wird für 2021 angenommen. „Konkreter ist es momentan nicht zu terminieren, da es noch viele offene Fragen gibt“, berichtet der Dekan auch mit Blick auf den ursprünglich geplanten Innenanstrich: „Ob es eine Innenrenovierung der Kirche St. Laurentius noch geben wird, steht noch offen.“

Die letzte Innenrenovierung fand vor 30 Jahren statt. Außen wurde die Kirche 1984 neu angestrichen. Wie Markus Bauer in einem Buch über die Kirchen der Region erwähnt, wurde die Kirche nach Plänen des Diözesanbaumeisters Wilhelm Schulte erbaut. Architekt war Günter Schuck aus Schönenberg, realisiert wurde der Bau durch die Firma Hanz aus Glan-Münchweiler. Blickfang sind die zwölf farbigen Doppelfenster an der Ostseite, die die Apostel samt Symbolen zeigen. Ihre facettenartige Ausführung hat laut Bauer einen direkten Bezug zur Diamantschleiferei, die in Brücken zur Zeit des Kirchenbaus noch blühte. Wie auch die 15 weiteren Fenster über dem Hauptportal auf der Südseite stammen die bunten Fenster aus der Werkstatt van Treeck in München.

„Eine Herausforderung“

Die Großbaustelle fordere großes Engagement von Ehren- wie auch Hauptamtlichen, betont Kapolka. Dabei hat er auch die lange Zeit der Bauarbeiten im Blick. „Es ist für alle eine Herausforderung“, weiß der Pfarrer.

Immerhin sei man an einer „Nebenbaustelle“ inzwischen schon weiter. Im September war in der Sakristei Schimmelbefall in einem Wandschrank festgestellt worden. Daraufhin wurde als Ursache eindringende Feuchtigkeit festgestellt. Während der Schließung der Kirche habe das Pfarrteam die Problemstelle über längere Zeit nicht im Blick gehabt, schildert Kapolka. Nun müsse alles sehr aufwendig gereinigt werden. Auch sämtliche Gewänder müssten einer Spezialreinigung unterzogen werden.