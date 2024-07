Am Freitagabend ist in mehreren Gemeinden im Norden des Landkreises der Strom ausgefallen. Wie die Pfalzwerke Netz AG am Samstag mitteilte, war es am Freitagabend gegen 21.40 Uhr zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke gekommen. Betroffen und damit zwischen einer Stunde und 90 Minuten ohne Strom waren Teile von Adenbach, Odenbach, Lauterecken, Cronenberg, Ginsweiler und Becherbach (Kreis Bad Kreuznach). Der Grund für die Störung war ein defektes Kabel. Infos zu aktuellen Stromausfällen sind online zu finden: www.pfalzwerke-netz.de/auskunft-stromausfall.