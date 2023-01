Der Defekt eines Busses im Schülerverkehr hat am Mittwochnachmittag dazu geführt, dass für einige Schüler der Grundschule Brücken bereits an der IGS Schönenberg-Kübelberg die Heimfahrt zumindest zwischenzeitlich zu Ende war. Von dort geht die Busfahrt, die nach der Ganztagsbetreuung um 15.45 Uhr in Brücken startet, normalerweise weiter nach Dittweiler, Altenkirchen, Krottelbach und Ohmbach. Wie die Kreisverwaltung, deren zuständiger Mitarbeiter sich schon vorm Anruf der RHEINPFALZ um den Fall gekümmert hatte, mitteilt, hat der Busfahrer direkt einen Ersatzbus angefordert. Nach Auskunft der DB Regio sei jedoch, als dieser 40 Minuten später ankam, kein Kind mehr vor Ort gewesen. Die DB Regio ist das beauftragte Busunternehmen. Der Schulbusverkehr steht unter der Ägide des Landkreises.