BAUMHOLDER/BONN. Nach vierwöchigem Heizungsausfall in einer Wohnanlage in Baumholder stellt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) rasche Abhilfe in Aussicht. Die Heizungsanlage in der Liegenschaft „Am Rauhen Biehl“ werde nun umgehend wieder in Betrieb genommen, teilte Bima-Pressesprecher Thorsten Grützner am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Grützner schloss auf Nachfrage nicht aus, dass die Heizung sogar noch am gleichen Tag funktionieren könne.

„So etwas ist hier noch nie passiert“, hatte ein langjähriger Mieter vor wenigen Tagen die RHEINPFALZ über den gravierenden Heizungsausfall informiert. Die Mieter der Wohnungen aus den 1950er Jahren säßen bereits seit vier Wochen in der Kälte und seien vom Vermieter auch nicht über das Problem unterrichtet worden, schilderte der Mann. In seiner Wohnung hätten Temperaturen von 15 Grad geherrscht.

Der Sprecher der Bonner Behörde bestätigte indes, dass die Heizung in der Liegenschaft seit 31. Januar ausgefallen war. Hintergrund sei ein defektes Heizungsrohr gewesen, über das alle 40 Wohneinheiten versorgt wurden. Dieses Rohr konnte den Angaben zufolge nicht mehr repariert werden und musste ausgetauscht werden, ergänzte Grützner.

Als Grund für den wochenlangen Heizungsausfall führt die Bima an: „Durch die notwendige Beantragung einer Straßensperrung und die Lieferzeit der Rohrteile konnten die Arbeiten erst am Dienstag durchgeführt werden.“ Nach seinen Angaben wurden die Mieter durch die Bima über das Problem informiert. Zudem seien ihnen Radiatoren zur Verfügung gestellt worden.