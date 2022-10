„Bis auf den wettergetrübten Sonntag eine sehr gute Resonanz“ – so lautet das Fazit von Ortsbürgermeister Peter Stein zum viertägigen Winzerfest.

Viel Zeit zum Organisieren hatte der veranstaltende Förderverein der Gemeinde nicht. In vier Wochen wurde ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, resümiert Stein. Der Freitag startete traditionell mit einem Fackelumzug. Anschließend heizten die „Hünsrück DJs“ den Besuchern ein.

Am späten Samstagabend schätzt Stein das Besucheraufkommen in Zelt und auf dem Platz auf etwa 700 Feierfreudige, die von „PlugIn“ unterhalten wurden. Gute Stimmung herrschte auch am Sonntagabend, nachdem tagsüber Dauerregen herrschte. Der traditionellen Umzug fand in diesem Jahr nicht statt. Der Familiennachmittag fiel in Teilen sprichwörtlich ins Wasser, denn die Hüpfburg konnte nicht gestellt werden, der Luftballonwettbewerb entfiel. Die vom Förderverein gesponserten Freifahrten an den Karussells konnten montags nachgeholt werden.

Umzug bei strömendem Regen

„Wie in den vergangenen, corona-beeinflussten Jahren ließ es sich eine unermüdliche Gruppe der Dorfjugend und Spielern des VfR Hundheim-Offenbach nicht nehmen, mit drei Bollerwägen, Musik und Gesang, einen symbolischen Winzerfest-Umzug zu gestalten. Zu bester Umzugszeit und bei strömendem Regen – eine originelle und witzige Idee“, berichtete Stein. Unter dem Strich sei die Resonanz tagsüber am Sonntag nicht ganz so groß gewesen, am Abend war dann im Zelt wieder einiges los. Stein schätzt, dass rund 500 Besucher mit „Impact“ rockten.

Ortsbürgermeister am Akkordeon

Der Montag stand ganz unter dem Motto „Winzerfest meets Oktoberfest“, viele Besucher erschienen in Tracht, passend gab es Weißwürste und Brezeln. Die fünf „Almhütten-Musikanten“ bekamen zwischendurch auch immer wieder tatkräftige Unterstützung vom Ortsbürgermeister am Akkordeon. Zum Abschluss ließ die Partyband „Sergeant“ noch einmal Partystimmung im Zelt und auf dem Platz zwischen Bier- und Weinstand aufkommen.

Noch hat Mitveranstalter Thomas Schütz von der Eventagentur mit Sitz in Oberweiler-Tiefenbach nicht alles komplett abgerechnet, aber die Resonanz sei gut gewesen, die Menschen feierfreudig und „das Fest trägt sich“.