Das Hoch „Zero“ bringt Hitze und viel Sonne. Am Wochenende drohen aber kräftige Schauer und Gewitter.

Der wetterbestimmende Hochdruckeinfluss, ausgelöst durch das mitteleuropäische Hoch „Zero“, sorgt am Dienstag und Mittwoch mit Temperaturen mit über 30 Grad auch bei uns in der Westpfalz für heißes Frühsommerwetter. Grundsätzlich setzt sich diese frühsommerliche Witterungsperiode auch zum kommenden Wochenende bei uns fort, allerdings wird es am Sonntag schwül und bei zunehmender Gewitterneigung.

Wetterprognose

Dienstag: Am sonnigen Frühsommerwetter ändert sich auch am Dienstag bei uns nichts. Die Sonne scheint weiterhin nahezu ungestört über 15 Stunden lang von früh bis spät. Die Temperaturen sind durchgehend sommerlich heiß mit 32 Grad. Selbst auf dem Donnersberg und der Kalmit werden sehr warme 27 bis 28 Grad erwartet.

Mittwoch: Am Mittwoch neben viel Sonnenschein ab und zu auch ein paar harmlose Schleier- oder flache Cumulus-Wolken. Tiefstwerte morgens um 14 Grad. Höchstwerte nachmittags bis 31 Grad.

Donnerstag: Am Donnerstag sonnig und kaum Wolken. Tiefstwerte morgens um zwölf Grad. Höchstwerte bis 27 Grad. Der Wind kommt dabei vorübergehend aus nördlichen Richtungen.

Freitag: Auch am Freitag herrscht sonniges und heißes Frühsommerwetter. Tiefstwerte morgens um 14 Grad. Höchstwerte nachmittags bis 32 Grad. Leicht auflebender Südwest-Wind.

Weitere Aussichten

Am Samstag tagsüber heiter und nochmals sehr freundlich sowie trocken bei Höchstwerten um 30 Grad. Am Sonntag schwül-warm und zunehmende Neigung zu teils kräftigen Regenschauern und Gewittern, örtlich besteht dabei sogar Unwetterpotenzial durch Platzregen und Hagel und einzelne Sturmböen.