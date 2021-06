Zwischen einem mächtigen Hoch über Finnland und einem nach Irland ziehenden Tief strömt von Süden warme Frühsommerluft in unsere Region. Allerdings wird die Luftmasse auch schwüler, so dass ein nicht zu unterschätzendes Schauer- und Gewitterrisiko entsteht.

Auch wenn es nicht überall Gewitter geben wird, sollte man sich zumindest darauf einstellen, dass es zwischendurch auch mal nass und unangenehm werden kann. Dort wo die Niederschläge auftreten, können sie sehr kräftig und in Verbindung mit Hagel ausfallen. Stellenweise drohen dann sogar kleinräumige Überschwemmungen.

Vorhersage

Mittwoch: Der Tag startet freundlich. Mit kräftiger Sonneneinstrahlung heizt sich die Luftmasse bis zum Nachmittag tüchtig auf. Dann ziehen von Frankreich her einige mächtigere Wolkenmassen auf, die lokale Regengüsse bereit halten. Zum Teil kann es dabei auch mal blitzen und donnern.

Donnerstag: An Fronleichnam strahlt zunächst wieder phasenweise die Sonne, nachdem sich die restlichen Wolken vom Mittwoch aufgelöst haben. Gegen Mittag beginnt es aber in der Atmosphäre zu brodeln und es bilden sich blumenkohlartige Wolken mit Gefahr von örtlichen teils kräftigen Regengüssen und Gewittern. Dazu wird es wieder frühsommerlich warm, teilweise auch schwül.

Freitag: Nach meist freundlichem Vormittag mit intensiver Sonneneinstrahlung quellen die Wolken zum Nachmittag und Abend wieder mächtig gen Himmel und produzieren einige Schauer und Gewitter. Die Luft kühlt insgesamt etwas ab.

Samstag: Mit sonniger Einstrahlung nehmen die Wolken im Tagesverlauf erneut dunkle und bedrohliche Konturen an und lassen Schauer und Gewitter niedergehen, die stellenweise kräftig ausfallen können. Zuvor wird es wieder frühsommerlich warm und recht schwül.

Sonntag: Auch am Sonntag gibt es ein Wechselspiel aus Sonne und dickeren Haufenwolken, die vor allem am Nachmittag und Abend wieder für die eine oder andere kräftige Regendusche in Verbindung mit Blitz und Donner sorgen können. Die Temperaturen ändern sich dabei nicht wesentlich.

Weiterer Trend

Zu Beginn der neuen Woche bleibt es voraussichtlich noch bei dem schwül-warmen und explosiven Wettergemisch aus Sonne und Wolken mit weiteren teils kräftigen Regengüssen und Gewittern. Nach Wochenmitte könnte ein Ableger des Azorenhochs die Luftmasse abtrocknen, aber auch gleichzeitig etwas abkühlen.