Zunächst beruhigt sich das Wetter am Wochenbeginn, danach drohen erneut Schauer und Gewitter. Am Wochenende könnte es wieder freundlicher werden.

Nachdem bereits am Sonntag eine Schauer- und Gewitterfront die Westpfalz rasch ostwärts überquert hat, kann sich das Wetter am Montag vorübergehend beruhigen. Für den Dienstag werden jedoch teils kräftige Regengüsse mit Gewittern erwartet.

Vorhersage

Montag: Sonne und Wolken wechseln sich am Himmel ab. Dabei bleibt es oft trocken. Es werden Höchstwerte von 24 Grad erreicht, auf dem Donnersberg und der Kalmit werden es aber lediglich 19 Grad. Der Wind ist überwiegend schwach und weht aus westlicher Richtung.

Dienstag: Für den Vormittag wird eine trockene Mischung aus Sonne und Wolken erwartet, für den Nachmittag und Abend zum Teil sehr kräftige Regengüsse und teils auch stärkere Gewitter. Tiefstwerte morgens um zwölf Grad. Höchstwerte nachmittags um 24 Grad.

Mittwoch: Mal gibt es Sonne, mal dichte Wolken, aber nur gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Tiefstwerte morgens lediglich um zehn Grad. Höchstwerte nachmittags bis 21 Grad und somit nur mäßig warm.

Donnerstag: Das Wetter bleibt wechselhaft. Nur einzelne Regenschauer werden erwartet, am Nachmittag sind teils auch kurze Gewitter möglich. Tiefstwerte morgens um 13 Grad. Höchstwerte nachmittags bei 20 Grad. Es weht lebhafter Südwestwind.

Weitere Aussichten

Am Wochenende ist ein überwiegend freundlicher Sonne-Wolken-Mix zu erwarten – trocken bei einem deutlichen Temperaturanstieg. Höchstwerte: sommerlich warme 25 Grad.