Zunächst bleibt es noch sonnig und heiß, am Wochenende drohen jedoch teils heftige Schauer und Gewitter. In der neuen Woche gibt es vermutlich einen Wetterumschwung.

Der wetterbestimmende Hochdruckeinfluss sorgt weiterhin für sommerliche Temperaturen, die sich am Freitag und Samstag erneut um die 30-Grad-Marke bewegen werden. Allerdings sickert ab Samstagabend und insbesondere am Sonntag feucht-labile Luft ein. Es wird zunehmend schwül, Westpfalz-weit nimmt die Gewitterneigung zu.

Vorhersage

Donnerstag: Es bleibt trocken, die Sonne scheint weiterhin nahezu ungestört von früh bis spät. Insgesamt werden über 15 Sonnenschein-Stunden erreicht. Die Temperaturen sind allerdings nicht mehr ganz so hoch und bewegen sich um die 27 Grad. In höheren Lagen werden immerhin noch 23 Grad erreicht.

Freitag: Auch am Freitag ist es überwiegend sonnig. Erst am späteren Abend ziehen von Nordwesten her einige Wolkenfelder auf. Örtlich sind dann einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die morgendlichen Tiefstwerte liegen bei 13 Grad, am Nachmittag klettert das Thermometer auf bis zu 31 Grad.

Samstag: Der Tag bringt einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Am Abend sind lokale Schauer oder Gewitter möglich, die örtlich auch kräftig ausfallen können. Die Tiefstwerte betragen um die 16 Grad am Morgen, im Laufe des Tages werden Höchstwerte von bis zu 32 Grad erreicht. Der Wind weht lebhaft aus südwestlicher Richtung.

Sonntag: Es wird unangenehm schwül-warm, die Luft ist deutlich labiler geschichtet. In der Folge muss mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern gerechnet werden, die auch Unwetterpotenzial haben. Örtlich kann es zu heftigem Platzregen, Hagel und Sturmböen kommen. Nach morgendlichen Tiefstwerten von um die 17 Grad werden nachmittags Höchstwerte von 26 Grad erreicht. Es weht weiterhin ein lebhafter Südwest-Wind.

Weitere Aussichten

In der neuen Woche ist ein gravierender Wetterumschwung zu erwarten. Bei veränderlicher, teils auch stärkerer Bewölkung muss mit schauerartigen Niederschlägen sowie einem spürbaren Temperaturrückgang gerechnet werden.