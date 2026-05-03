In den kommenden Tagen wird es unbeständiger, feuchter und kühler. Die Sonne macht sich deutlich rarer als in den vergangenen beiden Wochen.

Die Großwetterlage wird zum Wochenbeginn völlig umgekrempelt. Der seit mehr als zwei Wochen dominierende Hochdruckeinfluss baut sich ab und verliert dadurch rasch seinen Einfluss auf das Wettergeschehen über Mitteleuropa. Zeitgleich gelangen von Westen her atlantische Tiefausläufer in die Westpfalz. Sie sorgen für einen nachhaltigen Wetterumschwung, einhergehend mit labilerer und feuchterer Luft. In der Folge ist vermehrt mit Niederschlägen zu rechnen – das ist gut für die Natur und reduziert die Waldbrandgefahr.

Vorhersage

Montag: Der Tag beginnt mit einer trockenen Mischung aus etwas Sonnenschein und Wolken. Am Nachmittag werden die Wolken von Westen her dichter, am Abend setzen dann Regenschauer ein. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad in höheren Lagen und 21 Grad in den Niederungen. Abgesehen von Schauerböen weht der Wind überwiegend schwach aus Süd bis Südwesten.

Dienstag: Bei dichterer Bewölkung fällt zeitweise Regen, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Am Abend ist es meist trübe, teils auch regnerisch. Die Tiefstwerte liegen bei morgendlichen elf Grad, am Nachmittag werden Höchstwerte um die 18 Grad erreicht. Es weht ein leichter Südwest-Wind.

Mittwoch: Es bleibt weiterhin sehr unbeständig mit oft starker Bewölkung und gebietsweise kräftigeren Regenfällen. Nach Temperaturen um die acht Grad am Morgen werden im Tagesverlauf lediglich Werte um die 14 Grad erreicht.

Donnerstag: Es bleibt dabei – Wolken und Regenschauer dominieren. Die Tiefstwerte betragen um die sieben Grad am Morgen, am Nachmittag steigen die Temperaturen wieder nur auf bis zu 14 Grad.

Weitere Aussichten

Am Freitag erwartet uns voraussichtlich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Bei Höchstwerten um die 19 Grad bleibt es trocken.