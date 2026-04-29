Nach reichlich Sonne und einem frühsommerlichen Feiertag nimmt am Wochenende die Schauerneigung zu. Dabei kann es örtlich zu Wärmegewittern kommen.

Auch in der zweiten Wochenhälfte bleibt die ungewöhnlich stabile Hochdruckzone wetterbestimmend, die sich vom Nordmeer östlich der Britischen Inseln bis nach Mitteleuropa erstreckt. Deshalb dominiert am Donnerstag und am Maifeiertag weiterhin das sonnige und warme Frühlingswetter. Erst am Wochenende sickert labilere und feuchtere Luft ein, die für lokale Schauer und Gewitter sorgen kann.

Vorhersage

Donnerstag: Die Sonne scheint von früh bis spät von einem tiefblauen Himmel. Dabei werden Höchstwerte von etwa 20 Grad erreicht, in höheren Lagen sind es maximal 15 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus nordöstlicher Richtung, in Gipfellagen ist mit starken Böen zu rechnen.

Freitag: Am Feiertag herrscht bei erneut meist wolkenlosem Himmel überall in der Pfalz ideales Ausflugs- und Wanderwetter. Es bleibt durchweg trocken. Die Waldbrandgefahr steigt auf die höchste Warnstufe fünf an. Die morgendlichen Tiefstwerte liegen bei vier Grad. Am Nachmittag klettert das Thermometer auf bis zu 24 Grad. Der auflebende Wind kommt aus Nordost.

Samstag: Zunächst ist es wieder sonnig, im Tagesverlauf bilden sich jedoch Quellwolken. Vereinzelt kann es gegen Abend von Westen her örtlich zu Schauern, mitunter auch zu schwachen Wärmegewittern kommen. Meist bleibt es jedoch trocken. Die Tiefstwerte betragen am Morgen sechs Grad. Am Nachmittag werden dann frühsommerliche 25 Grad erreicht.

Sonntag: Von Südwesten sickert feucht-warme Luft ein. Im Tagesverlauf bilden sich Quellwolken, in der Folge muss verbreitet mit Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Die Höchstwerte pendeln sich am Nachmittag um 22 Grad ein. Zeitweise weht ein merklich auflebender Nordost-Wind.

Weitere Aussichten

Die neue Woche beginnt unbeständig. Am Montag ist es wechselnd bewölkt, nach wie vor sind Schauer möglich. Mit maximal 19 Grad wird es nicht mehr so warm.