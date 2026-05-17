Sonnenanbeter müssen noch wenige Tage durchhalten. In der zweiten Wochenhälfte geht es bergauf. Die Aussichten.

Bis zur Wochenmitte bleibt es noch sehr unbeständig und wechselhaft, da – bedingt durch den dominierenden Tiefdruckeinfluss – noch feucht-kühle und wolkenreiche Meeresluft das Wetter bestimmt. Diese erwärmt sich jedoch ab Donnerstag von Tag zu Tag zum langen Pfingstwochenende hin. Somit erwartet uns in der Westpfalz zu Pfingsten ein sehr freundlicher Witterungsverlauf. Die Tageshöchstwerte pendeln sich dann sogar um 25 Grad ein.

Vorhersage

Montag: Am Montag dominieren viele kompakte Wolken das Himmelsbild und die Sonne kommt nur gelegentlich raus. Es gibt wiederholt Regenschauer, wobei am Nachmittag und Abend örtlich auch Gewitter dazukommen können. Bei den Höchstwerten zeigt die Sonne-Wolken-Verteilung ebenfalls Wirkung: Mehr als 15 Grad in den Niederungen sowie lediglich 10 Grad auf dem Donnersberg und der Kalmit werden nicht erreicht. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger südwestlicher Wind mit ein paar frischen Böen.

Dienstag: Am Dienstag zeigt sich neben Wolken auch mal etwas Sonnenschein. Dazu bleibt es meist trocken. Im Laufe des Nachmittags ist es im Westen bewölkter, aber erst zum Abend hin kommen Regenschauer. Tiefstwerte morgens um 4 Grad, Höchstwerte nachmittags lediglich um 14 Grad.

Mittwoch: Am Mittwoch bei Sonnenschein und Quellwolken im Wechsel nur selten noch Schauer, am Nachmittag auch mal mit Blitz und Donner, ansonsten längere Zeit trocken. Tiefstwerte morgens um 9 Grad. Es wird bereits etwas wärmer – mit Höchstwerten, die nachmittags 19 Grad erreichen können.

Donnerstag: Am Donnerstag überall in der Pfalz sonniger, wärmer und meist trocken. Tiefstwerte morgens um 9 Grad. Höchstwerte nachmittags um 22 Grad.

Weitere Aussichten

Am Pfingstwochenende erwartet uns ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Dabei bleibt es trocken. Bei Höchstwerten um 24 Grad herrscht voraussichtlich ideales Wander- und Ausflugswetter.