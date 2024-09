In den kommenden Tagen fährt das Wetter Achterbahn. Es gibt Regen, Wind, vereinzelt Sonne. Erst am Wochenende beruhigt sich die Lage etwas – mit einem kühlen Nebeneffekt.

Ein mächtiges Tiefdruckgebiet, das vom Polargebiet bis nach Südwesteuropa reicht, schickt viele Regenwolken in die Region. Dieses Schlechtwetterfeld wandert über Mitteleuropa hinweg und erreicht bis zum Wochenende auch Osteuropa. Die dahinter einströmende, kühle Polarluft gelangt am Wochenende unter Hochdruckeinfluss von Frankreich her zu uns, sodass einem freundlichen Sonntag nichts im Wege stehen sollte.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von kleineren Auflockerungen dominieren kompakte Wolken. Örtlich gehen Regen oder Schauer nieder. Möglicherweise kann es dabei auch mal blitzen und donnern. Die Temperaturen bleiben verhältnismäßig mild. Der Südwestwind weht zeitweise spürbar.

Freitag: Es ziehen dicke Haufenwolken mit einigen Schauern über die Region hinweg. Die Sonne lässt sich gelegentlich blicken. An den Temperatur- und Windverhältnissen ändert sich im Vergleich zum Vortag zunächst wenig. In der Nacht auf Samstag überquert uns allerdings von Nordwesten ein schmales Regenband. Dahinter strömt kühle Polarluft heran.

Samstag: In der kühleren Luft entwickeln sich mit sonniger Einstrahlung Haufenwolken, aus denen örtlich Regen fallen kann. Insgesamt gibt es bei sich abschwächendem Wind auch längere Trockenphasen. Achtung: In der Nacht auf Sonntag kann es bei längerem Aufklaren frisch werden, teilweise ist sogar Bodenfrost möglich.

Sonntag: Nachdem sich einige Dunst- und Nebelfelder aufgelöst haben, steht uns ein freundlicher Tag mit meist blauem Himmel und reichlich Sonnenschein bevor. Bis zum Nachmittag steigt die Temperatur bei schwachen Windverhältnissen auf erträgliche Werte an.

Weiterer Trend

Nächste Woche rückt ein neues Tief heran. Infolgedessen wird es wieder wechselhaft mit einigen Regenfällen oder Schauern. Zwischendurch zeigt sich die Sonne für einige Zeit am Himmel. Die Temperaturen ändern sich kaum.