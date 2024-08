Die sommerliche Schwüle kann eine kurzzeitige Unterbrechung erleben. Regengüsse und Gewitter drohen in Donnersbergkreis und dem Kreis Kusel.

Mit der Hitze kommen auch wieder die Blitze! In der schwülen Luftmasse über Mitteleuropa brodelt es bei geringen Druckunterschieden gewaltig in der Atmosphäre, wobei es lokal zu Regengüssen und Gewittern mit Unwetterpotenzial kommen kann. Damit sollte man auch in unserer Region rechnen. Die schwache Kaltfront eines nordatlantischen Tiefdruckgebietes lässt die Temperaturen am Wochenende um einige Grade sinken.

Vorhersage

Donnerstag: In sehr schwüler Luft brauen sich mit sonniger Einstrahlung mächtige Wolkenmassen zusammen die sich in Form teils kräftiger Schauer und Gewitter entladen können. Dabei drohen Platzregen und auch Hagelschlag. Es wird nicht jeden treffen, aber viele sollten auf der Hut sein.

Freitag: Die Wolken dominieren. Bereits mit etwas Sonneneinstrahlung brodelt es allerdings gewaltig in der Atmosphäre und es können sich mächtige Schauer- und Gewitterwolken zusammenbrauen. Wegen schwacher Windverhältnisse bleiben die Wolken oft an Ort und Stelle stehen, was stellenweise zu enormen Niederschlagsmengen führen kann. Auch diesmal wird es aber glücklicherweise nicht jeden gleich treffen. Es bleibt warm und sehr schwül.

Samstag: Etwas auflebender westlicher Wind vertreibt die extreme Schwüle nach Osten. Dazu wechseln sich Sonne und Wolken munter miteinander ab. Vereinzelt treten noch kleinere Schauer auf. Die Temperaturen bewegen sich dabei im erträglichen Sommerbereich.

Sonntag: Heute strahlt zeitweise die Sonne. Am Nachmittag werden die Quellwolken teilweise wieder mächtiger und produzieren lokal Regengüsse. Es bleibt insgesamt sommerlich warm.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag geht es voraussichtlich freundlich und hochsommerlich warm weiter. Am Mittwoch überquert uns aber wohl eine aktive Kaltfront, die Regenfällen und einzelnen Gewitter mit sich bringt. Anschließend wird es vorübergehend spürbar kühler.