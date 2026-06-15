Eine Hitzewelle naht. Während die Temperaturen zu Beginn der Woche noch etwas niedriger sind, wird es in den nächsten Tagen spürbar wärmer – und schwül.

Bis zum Dienstag haben wir es zunächst noch mit einem gedämpften Temperaturniveau zu tun, doch ab Wochenmitte wird es unter zunehmendem Hochdruckeinfluss spürbar wärmer und sogar heiß, sodass die Quecksilbersäule rasch die Hitzemarke von 30 Grad überschreiten wird. Was uns bevorsteht, ist voraussichtlich eine kleinere Hitzewelle.

Die Vorhersage

Montag: Es erwartet uns eine veränderliche Mischung aus Wolkenfeldern und längeren Auflockerungen, wobei es trocken bleiben wird. Die Luft erwärmt sich auf Höchstwerte um 23 Grad, auf der Kalmit und dem Donnersberg werden spürbar kühlere 17 Grad erreicht. Der Nordwestwind weht recht schwach, in höheren Lagen dagegen lebhaft.

Dienstag: Am Vormittag ziehen kompaktere Wolkenfelder durch. Erst im Laufe des Nachmittags und am Abend wird es dann allmählich freundlicher und bleibt überwiegend trocken. Tiefstwerte morgens um acht Grad, Höchstwerte nachmittags um 24 Grad.

Mittwoch: Am Mittwoch zeigt sich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix und es wird sommerlich heiß, außerdem schwül. Tiefstwerte morgens um zwölf Grad, Höchstwerte nachmittags bis 31 Grad.

Donnerstag: Am Donnerstag ist es sehr schwül, dazu auch warm bis heiß. Neben viel Sonnenschein gibt es ein paar Quellwolken. es bleibt trocken. Tiefstwerte morgens um 15 Grad, Höchstwerte bis 34 Grad.

Weitere Aussichten

Der Freitag wird voraussichtlich ebenfalls schwül-heiß und zunehmend gewittrig bei Temperaturen, die sich oberhalb der 30-Grad-Marke einpendeln.