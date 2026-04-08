Der seit Tagen wetterbestimmende Hochdruckeinfluss mit viel Sonnenschein hält bis Donnerstag an und bringt freundliches, warmes Frühlingswetter. Ab Freitag stellt sich vorübergehend eine unbeständigere und etwas kühlere Witterung ein. Dies teilt „Klima Palatina“ mit, die eine Wetterstation auf der Kalmit betreiben.

Am Samstag zeichnet sich demnach erneut ein recht sonniger Verlauf ab. Am Sonntag wird es voraussichtlich wieder wechselhafter und deutlich kühler; diese Tendenz setzt sich zu Beginn der neuen Woche fort.

Wettervorhersage

Donnerstag: Der Sonnenschein überwiegt, im Tagesverlauf nehmen die Wolken etwas zu, es bleibt jedoch trocken. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei rund fünf Grad, die Höchstwerte am Nachmittag bei bis zu 21 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordost.

Freitag: Sonne und Wolken wechseln, örtlich sind im Tagesverlauf vereinzelt schwache Schauer möglich. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei etwa sechs Grad, die Höchstwerte am Nachmittag bei bis zu 17 Grad.

Samstag: Zunächst vielfach sonnig, später leicht bewölkt und durchweg trocken. Die Tiefstwerte am Morgen liegen bei rund vier Grad, die Höchstwerte am Nachmittag bei etwa 19 Grad. Schwacher Wind.

Sonntag: Deutlich wechselhafter mit veränderlicher, teils stärkerer Bewölkung und einzelnen Regenschauern. Die Tiefstwerte am Morgen liegen bei etwa sechs Grad, die Höchstwerte am Nachmittag bei rund zwölf Grad. Der Wind lebt aus westlichen Richtungen auf.

Weitere Aussichten

Zu Wochenbeginn meist stark bewölkt mit Regenschauern, Höchstwerte um 13 Grad.