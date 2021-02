Die Großwetterlage stellt sich deutlich um. Es wird wieder wärmer, aber auch regnerisch.

Mit Verlagerung des Hochs Richtung Mittelmeer und Osteuropa dreht die Strömung auf Südwest, so dass deutlich mildere Luft nach Deutschland strömen kann. Vom Atlantik überqueren uns in den nächsten Tagen außerdem einige schwache Störungsfronten mit etwas Regen.

Trotz der spürbaren Erwärmung sollte man den Winter in unserer Region noch nicht abschreiben. Ein Kälterückfall ist durchaus Ende des Monats oder im März wieder möglich.

Montag

Die Wolkendecke verdichtet sich im Tagesverlauf, und es kann stellenweise etwas tröpfeln. Nach anfänglichem Frost wird es zum Nachmittag milder.

Dienstag

Abgesehen von einigen Auflockerungen mit schüchternem Sonnenschein hält sich meist eine teils dichtere Wolkendecke. Regen fällt jedoch kaum. Die Temperaturen steigen weiter an. In der Nacht auf Mittwoch kann es vereinzelt etwas regnen.

Mittwoch

Es bleibt überwiegend bewölkt, aber in der Regel niederschlagsfrei. Nur gelegentlich blinzelt die Sonne mal hervor. Die Temperaturen bewegen sich im milden Bereich. Der Südwestwind kann zum Abend hin auffrischen.

Donnerstag

Heute ziehen kompakte Schichtwolken übers Land. Bei mäßigem Wind fällt zeitweise Regen. Die Temperaturen gehen dabei etwas zurück. Zum Abend lässt der Regen nach, und die Wolkendecke bekommt Lücken. Achtung, in der Nacht zu Freitag kann es gefrieren.

Weiterer Trend

Am Freitag erreicht uns nach anfänglichen Aufhellungen zum Nachmittag von Westen ein neues Regengebiet. Die Temperaturen verändern sich kaum. Am Samstag und Sonntag lässt sich neben durchziehenden Wolken auch gelegentlich mal die Sonne blicken. Die Luft erwärmt sich bis zum Sonntag voraussichtlich in den zweistelligen Bereich.