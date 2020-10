Allgemeine Lage

Zwischen einem umfangreichen Tief über dem Nordmeer und einem Hoch im Bereich der Alpen verbleibt Mitteleuropa zunächst in einer milden Südwestströmung. Bis Samstag wandert ein Randtief nach Dänemark. Hinter seiner Kaltfront strömt kühlere Polarluft in unsere Region, welche unser Wetter weiterhin ziemlich durchwachsen gestaltet.

Vorhersage

Donnerstag: Letzte Wolkenlücken am Morgen schließen sich und es fällt hin und wieder etwas Regen oder Sprühregen. Am Abend trocknet die Luft allmählich ab und die Wolkendecke lockert stellenweise auf. Die Temperaturen entsprechen voll und ganz der Jahreszeit. Der Südwestwind bläst bis zum Abend lebhaft.

Freitag: Neben dichteren Wolken blinzelt zwischendurch auch mal für kurze Zeit die Sonne hervor, Regen fällt jedoch kaum. Bei einem etwas abflauenden Wind geht es mit den Temperaturen leicht bergauf.

Samstag: Während der Frühstunden und am Vormittag überquert uns von Westen ein Regengebiet. Dabei regnet es allerdings meist nur leicht. Über Mittag gibt es vorübergehende freundliche Phasen, bevor es am Abend wieder nass werden kann. Die Temperaturen gehen zurück.

Sonntag: Heute gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag und Abend können aus dickeren Haufenwolken einzelne schwache Schauer fallen. Dazu bleibt es kühl mit Gefahr von zaghaftem nächtlichen Bodenfrost.

Weiterer Trend

Am Montag in der kommenden Woche lässt sich neben dichteren Wolken noch ab und zu die Sonne blicken, und es bleibt meistens trocken. Am Dienstag und Mittwoch wird es dann häufig trübe und zeitweise fällt Regen oder Sprühregen, dazu bleibt es weiterhin herbstlich kühl und ungemütlich.