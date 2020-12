In Verbindung mit einem umfangreichen Tiefdruckkomplex, der von Nordeuropa über die Britischen Inseln bis auf den Atlantik reicht, überqueren uns in den nächsten Tagen mehrere Schlechtwettergebiete mit Regen. Dazu wird zunächst noch mit südwestlicher Strömung milde Luft nach Mitteleuropa transportiert. Bis Weihnachten schwenkt dieser Trog, aus mehreren Tiefs bestehend, Richtung Osten. Somit gelangt mit Überqueren einer Kaltfront in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag kältere Polarluft in unsere Region, so dass die Niederschläge durchaus auch mal bis in tiefere Lagen herab mit Schnee vermischt sein, oder gar in nassen Schneefall übergehen können. Im Anschluss daran stellt sich an den Feiertagen eine leichte Beruhigungsphase mit weniger Niederschlägen ein. Wie es nach Weihnachten weiter geht, bleibt allerdings offen.

Vorhersage

Montag: Abgesehen von kleineren Aufhellungen zu Tagesbeginn dominieren die Wolken. Diese werden bis zum Nachmittag dichter und bringen im weiteren Verlauf Regen. Dazu frischt der Südwestwind zum Teil auf, und die Temperaturen steigen an. In der Nacht auf Dienstag fällt weiterer Regen und Sprühregen.

Dienstag: Zunächst halten sich kompakte Schichtwolken mit weiterem Regen und Sprühregen. Im Laufe des Nachmittags trocknet die Luft etwas ab, und die Niederschläge lassen nach. Dazu klettern die Temperaturen verbreitet in den zweistelligen Bereich. Der Wind flaut etwas ab.

Mittwoch: Heute bleiben die Wolken in der Überzahl. Zunächst regnet oder nieselt es aber eher selten. Die Temperaturen liegen weiterhin im milden zweistelligen Bereich. Zum Abend und in der Nacht nehmen die Regenfälle aber von Westen her wieder zu.

Donnerstag (Heiligabend): Heute gibt es neben dichteren Wolken zunächst auch kleinere Lücken mit schüchternen Sonnenstrahlen. Nur vereinzelt wird es mal nass. Zum Abend hin zieht ein neues Niederschlagsgebiet auf. Dabei verwandeln sich die Tropfen in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag teilweise bis in tiefere Lagen in Flocken, und es muss mit Glätte auf Straßen und Gehwegen in Folge von Schnee und Schneematsch gerechnet werden. Möglicherweise kann es dabei auch mal blitzen und donnern.

Weiterer Trend

An den beiden Weihnachtsfeiertagen gibt es neben kleineren Auflockerungen mit schüchternem Sonnenschein auch dichtere Wolken mit etwas Regen, Schneeregen, oder Schnee. Bei Schauern kann es auch zu Graupel kommen. Die Temperaturen bewegen sich im mäßig-kalten Bereich zwischen 1 und 5 Grad, nachts droht verbreitet leichter Frost.