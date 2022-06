Zwei Jahre haben die Rope Skipper in der Umgebung warten müssen: Am Sonntag dürfen sie sich zum ersten Mal wieder bei den Gauwettkämpfen in der Sporthalle der IGS Schönenberg-Kübelberg miteinander messen. Die Favoritensuche fällt aber besonders schwer.

Los geht’s um 10 Uhr mit den Einsteigerwettkämpfen, um 11.30 Uhr soll die Siegerehrung über die Bühne gehen. 30 Sekunden Speed, 30 Sekunden Criss Cross, 60 Sekunden Speed (E4), Compulsory lauten die Disziplinen. Ab 12 Uhr sind dann die Gaumeisterschaften Einzel sowie ein Team-Wettkampf angesagt, berichtet Marina Zimmer, Fachwartin Rope Skipping im Turngau Sickingen. Mit dabei sind der TV Ohmbach, Ausrichter TV Kübelberg, TV Kusel, TV Waldmohr sowie der Gastverein VTV Mundenheim. „Da der letzte vergleichbare Wettkampf im Jahr 2019 stattfand und durch die Corona-Pandemie in vielen Vereinen ein Neuaufbau erfolgen musste, ist es in diesem Jahr völlig offen. Keiner weiß momentan wo er steht – alle fiebern dem ersten Wettkampf nach langer Zeit entgegen“, sagt Zimmer. Favoriten zu benennen sei da unmöglich.

Beim Einsteiger-Wettkampf gehen insgesamt 17 Personen an den Start. Acht Teilnehmer kämpfen im Einzel bei den Gaumeisterschaften um den Titel. Im Team-Einsteiger-Wettkampf hat lediglich der TV Waldmohr gemeldet. Die Siegerehrung soll etwa um 15 Uhr stattfinden.