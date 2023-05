Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Villa-Musica-Konzerte sind oftmals wie eine Entdeckungsreise. Neue, junge Künstler stellen sich mit ihren frischen Interpretationen vor. Und so war es auch am Sonntag mit dem außergewöhnlichen Streichquartett namens Turicum.

Klassik und Romantik standen auf dem Programm des Turicum Streichquartetts bei seinem Konzert im Rahmen der Villa Musica am Sonntagabend in der Fritz Wunderlich Halle in Kusel. Die jungen Künstler