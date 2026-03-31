Unimog-Fahrgestell von Mercedes, Aufbauten von BAI in Italien, mehr als 2500 Liter Wasser an Bord, dazu noch Schläuche, eine Leiter und ein tragbarer Wasserwerfer: Das neue Tanklöschfahrzeug 2000 der Stützpunktwehr in Wolfstein ist offiziell in Dienst gestellt worden. Das TLF 2000 ist zudem mit einer Zusatzbeladung zur Waldbrandbekämpfung ausgestattet. Die Neuanschaffung, die seit knapp zwei Monaten schon in Wolfstein stationiert ist, hat rund 431.000 Euro gekostet. 111.000 Euro davon waren eine Sonderförderung. „Deshalb ist dieses sogenannte Leitstellenfahrzeug sogar bundesweit abrufbar und kann im Bedarfsfall durch Leitstellen auch im ganzen Bundesgebiet angefordert werden“, erklärt Bastian Süß, der stellvertretende Wehrführer der Stützpunktfeuerwehr Wolfstein.

In seiner wohl letzten Rede vor großer Feuerwehrkulisse ließ Bürgermeister Andreas Müller in der Feierstunde seine Zeit als Chef der Brandbekämpfer in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein Revue passieren und dankte allen Kameraden, die ehrenamtlich ihre Freizeit für das Gemeinwohl aufwenden.