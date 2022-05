In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR-Fernsehen Ortsporträts. Ein Beitrag über Rathsweiler läuft am 10. Mai, ab 18:45 Uhr, innerhalb der Landesschau. In der Ankündigung des Senders heißt es: „Mitten durch den Ort führt die B 420. Die wenigsten Autofahrer haben wohl Augen für die teils prächtigen ehemaligen Bauernhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Über deren Eingangstüren finden sich oft kunstvolle Inschriften, die an ihre Erbauer erinnern. Auch die Ursprünge der Schreinerei Theobaldt reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert, um genau zu sein bis 1873. Die Firma hat sich auf den Fensterbau spezialisiert und hier besonders auf Arbeiten für denkmalgeschützte Gebäude. Arbeit haben sie ohne Ende in der Schreinerei. Es fehlt allerdings an Fachkräften und Auszubildenden.“ Berichtet wird außerdem über ein junges Paar, das einen Bauernhof renoviert und Bio-Christbäume anbaut, über die Gastronomie im Rathsweiler Eck und das Töpfern in der Christophelsmühle.