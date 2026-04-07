Mehrere Feuer gab es zuletzt in Wolfstein. Bürgermeister Nickel setzt auf Beleuchtung und prüft weitere Schritte, wie er im Gespräch mit Sabrina Schreiner schildert.

Im Wolfsteiner Stadtgebiet ist es in kurzer Zeit zu vier kleineren Sachbeschädigungen durch Brände gekommen. Mülleimer sowie ein Mast scheinen vorsätzlich angezündet worden zu sein. Stadtbürgermeister Christian Nickel (parteilos) ist verärgert.

Christian Nickel Archivfoto: Nickel/oho

Lange blieb es in Wolfstein ruhig. Wie ärgerlich sind solche Vorfälle, Herr Nickel?

Sehr, denn unser Städtchen ist liebens- und lebenswert und jetzt haben wir nach ruhigen Monaten eine kleine Welle, aber das ist nicht nur hier so. Sowas passiert auch in anderen Kommunen. Vor allem größere Orte bieten mehr Angriffsfläche, hier wohnen mehr Leute und wo es signifikant mehr Mülleimer gibt als in kleinen Gemeinden, passiert sowas eher, denn einzelne Idioten gibt es immer und überall. Die angesteckten Mülleimer lagen eher im Dunklen. Auf unserer Agenda steht, immer mehr dieser dunklen Ecken durch Beleuchtung verschwinden zu lassen.

Welche Möglichkeiten hat die Stadt noch?

Videoüberwachung wäre eine Option, aber das sei im öffentlichen Raum aus Datenschutzgründen nicht möglich. Da frage ich mich, warum das in anderen Städten geht, nur in Wolfstein nicht. Diesbezüglich werde ich beim neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ganz sicher wieder vorstellig. Wir bringen jede noch so kleine Tat zur Anzeige. Ob etwas rauskommt, bleibt abzuwarten, aber es wird aktenkundig und geht in die Kriminalstatistik. Außerdem sind wir auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen, die sich selbst etwas Gutes tut, wenn Übeltäter ermittelt werden.

Inwiefern können Hinweisgeber sich selbst etwas Gutes tun?

Jetzt belaufen sich die Schäden je Mülleimer auf 200 bis 300 Euro. Das sind sinnlos verballerte Gelder, die wir an anderen Stellen, wie Spielplätzen, besser investiert hätten. Oft gelten diese Ausgaben auch als freiwillige Leistungen, dabei wollen wir die Finger von der Grundsteuer B lassen. Solche Aktionen schaden also finanziell, denn es entstehen Kosten bei ohnehin schon großer Geldnot der Kommunen. Das ist alles sehr ärgerlich, unnötig – und wie es ist, wenn sich ein Mülleimerbrand ausdehnt, haben wir in Wolfstein am abgebrannten Aldi erlebt.

Info

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machten oder Hinweise geben können, sind gebeten, sich unter Telefon 0631 36914599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden.