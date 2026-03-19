Wenn am Wochenende die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Mehrkampf stattfinden, zählt Vorjahressiegerin Adeline Pierre-Louis von den AquaKids zu den Topfavoritinnen.

Wenn, wie am vergangenen Wochenende ausnahmsweise mal, keine Wettkämpfe stattfinden, trifft Adeline Pierre-Louis Freunde aus der Schule und verbringt Zeit mit ihrer Familie. Der vollgepackte Terminkalender fordert zuweilen auch die Freiheit des Nichtstuns. Darin unterscheidet sich die elfjährige Schülerin des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl mit den Lieblingsfächern Erkunde, Musik, Deutsch und Englisch in nichts von ihren Altersgenossinnen. Mutter Christine legt großen Wert darauf, dass sich „Addy“, wie Adeline von allen nur genannt wird, ihren „kindlichen Spaß“ beibehält.

Adeline ist das Nesthäkchen im Hause Pierre-Louis. Bereits ihre Geschwister Alexis (22) und Leon (17) gingen als Kinder für die AquaKids an den Start. Mutter Christine arbeitet als Zivilistin bei den amerikanischen Streitkräften und koordiniert Termine und Verpflichtungen ihrer jüngsten Tochter. Denn neben dem Schwimm-Training bei den AquaKids, die junge Schwimmer in Kaiserslautern, Landstuhl, Ramstein und dem Umland fördern, und dem amerikanischen Schwimmverein „Kingfish“ an insgesamt fünf Tagen in der Woche hat Adeline jetzt auch ihre musische Seite entdeckt. Neben dem Klavierunterricht belegt sie auch einen Gesangskurs. Ihre Leidenschaft ist dabei der Chorgesang. „Eine gute Balance“ hat ihre Mutter beobachtet, vor allem „weil sie schnell lernt, egal was sie anfängt“. Das erfordert eine gute Organisation. Die stolze Mama freut sich, dass Adeline dabei fleißig mithilft. „Sie kommt lieber 15 Minuten zu früh zum Training als eine Minute zu spät“, beschreibt sie die Ausnahmekönnerin im Wasser. Zudem sei sie ungeduldig und perfektionistisch. Anders wäre das Programm wohl nicht zu bewältigen.

Erst die Hausaufgaben

Trotzdem hat Christine Pierre-Louis zuhause in Oberstaufenbach im Landkreis Kusel eine feste Regel etabliert: Vor einem Wettkampf müssen alle Hausaufgaben erledigt sein. So auch in dieser Woche, wenn Adeline am Samstag und Sonntag bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Sportcampus Saar in Saarbrücken auf Titeljagd im schwimmerischen Mehrkampf gehen wird. Da es zu wenig 50-Meter-Bahnen in Rheinland-Pfalz gibt, musste der Verband notgedrungen ins benachbarte Saarland ausweichen. Dort gehen die Talente der Jahrgänge 2014 bis 2016 in jeweils fünf unterschiedlichen Disziplinen an den Start. Adeline Pierre-Louis würde nur zu gerne ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Für AquaKids-Chef Gerd Backhaus steht bereits fest: „Wenn sie so weitermacht, wird sie eine ganz Große im Schwimmsport. Sie hat einen unheimlichen Willen und Trainingsfleiß, was sie von anderen Schwimmern und Schwimmerinnen hervorhebt.“ Außerdem stünden ihre Mutter und die Oma total hinter ihr und unterstützten sie in allem, was das Schwimmen anbelangt, so Backhaus.

Deutschlandweit die Beste

Auch die Bestzeiten lassen Adeline Pierre-Louis’ Traum von der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft durchaus realistisch erscheinen. In vier Disziplinen belegt sie deutschlandweit in ihrer Altersklasse den ersten Platz, in einer Disziplin ist sie Zweite. Im Freistil ist die Schülerin besonders stark. Über 50 Meter liegt ihre persönliche Bestzeit bei 0:29,45 Minuten, über 100 Meter bei 1:07,44 Minuten, über 200 Meter bei 2:28,07 und über 400 Meter bei 5:21,50 Minuten. Die nationale Leaderposition nimmt Adeline auch über 100 Meter Schmetterling (1:19,63 Minuten) ein.