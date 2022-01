Eigentlich wäre in diesen Winterwochen Veranstaltungshochzeit. In allen Kulturclubs, Galerien, Musikkneipen und bei sonstigen privaten Bühnen würden sich die Künstler die Klinke in die Hand geben. Aber aufgrund der Pandemie und der Planungsunsicherheit ist weitgehend tote Hose. Schön, dass wenigstens in den größeren Häusern noch so einiges stattfindet und dass der bekannte Kaiserslauterer Fotokünstler Thomas Brenner seine Motivplakate in der Stadt platziert hat. Dazu kommt so manches Internet-Angebot, die Kaiserslauterer Künstlerwerkgemeinschaft hat was vor, und die Natur rund um Lautern, Kusel und Kirchheimbolanden ist ja schließlich auch nicht zu verachten.

Leider, leider ist das Konzert mit der berühmten Pianistin Elisabeth Leonskaja und der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter der Leitung von Pietari Inkinen am Freitag, 14. Januar, 20 Uhr, in der Kaiserslauterer Fruchthalle ausverkauft. Dennoch müssen Klassikfreunde an diesem Wochenende nicht traurig sein. Denn in Kirchheimbolanden geht die Reihe der „Musiken“ an den Start. Und am 16. Januar gilt es, den 225. Geburtstag von Franz Schubert zu feiern – gleich mit zwei Konzerten um 11.15 und 18 Uhr in der Stadthalle an der Orangerie. Am Vormittag tritt ein Klavierduo an, am Nachmittag gibt’s dann Schuberts berühmten Liederzyklus „Winterreise“ mit Sopranistin Marie Heeschen. Karten gibt’s noch im Vorverkauf, etwa über die Seite Reservix.de.

Dass das Engagement einer Genossenschaft vornehmlich aus Kaiserslauterer Musikern und Stammkunden die historische Musikkneipe Benderhof gerettet hat, ist in der Westpfälzer Szene bekannt. Wer auf die Internetseite www.benderhof-kl.de geht, kann sich dazu ein Interview mit den Machern des Benderhof, gedreht vom SWR, anschauen. Und unter dem Link „Gesehen“ gibt’s jede Menge aufgezeichnete Livestreams, die man aufrufen kann. So etwa eine wilde Lesung des bekannten Punkpoeten Lee Hollis oder Konzerte, etwa vom Ausnahmegitarristen Titus Waldenfels oder der hiesigen Band French Touch

Wer zur Zeit in Kaiserslautern unterwegs ist, kann in so manchem Wall-Citylight-Werbekasten Plakate entdecken, die der stets gesellschaftspolitisch engagierte Thomas Brenner, der Spezialist für Inszenierte Fotografie, gestaltet hat. Diese Art der Kunstfotografie stammt aus den frühen Zeiten eines Andy Warhol und nennt sich im Original „Staged Photography“. Die Plakate behandeln ein ernstes Thema. Nämlich: „Kinder suchtkranker Eltern“. Für Betroffene finden sich auf den inszenierten Fotografien Hinweise zu Hilfsangeboten.

In Leerstand am Fuchsbau in der Lauterer Eisenbahnstraße (Ex-Drogeriemarkt Müller) spukt es. Zumindest hat man den Bildhauer Klaus Hartmann gesehen, wie er auf einem Schrubber durch die hohen Räume geflogen ist. Aber nicht etwa weil er übt, um beim nächsten Hexensabbat Verwirrung zu stiften, sondern weil er schlicht und einfach saubergemacht hat. Denn die Lauterer Künstlerwerkgemeinschaft hat einiges vor dort. Man darf gespannt sein.

Gewandet in die lange Unterhose des Mutterwitzes und gegürtet mit dem Schwert der Poesie schlägt sich der Kabarettist Jochen Malmsheimer mit unserer „cerebralen Fäulnis“ und „allgemeinen Generalverblödung“ herum. Und zwar am Mittwoch, 19. Januar, ab 20 Uhr im Kulturzentrum Kammgarn mit seinem Programm „Drogensuppe Herzogin – Ein Austopf mit Einlage“. Weiter geht’s in der Kammgarn schon tags darauf, am 20. Januar, ab 19.30 Uhr. Allerdings nur für Hartgesottene. Denn der Auftritt von Mark Bennecke unter dem Titel „Bodyfarm“ muss nicht unbedingt appetitanregend sein. Schließlich beschäftigt sich der Mann mit der Zersetzung menschlicher Körper. Der Kriminalbiologe hat dabei ein besonderes Auge auf Maden, Würmer, Fliegen oder Käfer. Und auch hier gilt – für die Veranstalter eine Freude, für Spontane aber eine Hiobsbotschaft: Es ist bereits ausverkauft.

Die Familie Picard vom Steinbruch Picard im Schweinstal hat entscheidend zum Ausbau des „Skulpturenwegs Rheinland-Pfalz“ beigetragen. Schöne Bildhauerarbeiten, oft aus unserem heimischen Sandstein, finden sich so auch im Schweinstal Richtung Steinbruch (B 270, an der Abzweigung Krickenbach) Etwa der „Lebensbaum“ oder die „Steinerne Blume“. Diese Kombi aus ursprünglicher Natur und toller Kunst ist immer einen Ausflug wert. Auf dem Rückweg kann man ja noch rechts ab ins Karls- und Finsterbrunnertal abbiegen und im dortigen Naturfreundehaus einkehren. Viel Spaß!