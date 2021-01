Allgemeine Lage

Das durchwachsene und zunächst ziemlich milde Winterwetter setzt sich in dieser Woche fort. Von Frankreich her überqueren uns weitere Störungsfronten atlantischer Tiefdruckgebiete. Die Hochwassersituation an Bächen und Flüssen bleibt weiter angespannt. Bei kräftigeren Regenfällen können die Pegel noch weiter ansteigen. Zwischen den Schlechtwettergebieten gibt es auch kurze Beruhigungsphasen. Zum Wochenende scheint sich eine neue Luftmassengrenze über Rheinland-Pfalz zu formieren – kalte Polarluft aus dem Norden drückt auf die milde Luft aus Süden. Infolgedessen könnten gefährliche Wetterereignisse drohen.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit dichten Wolken, aus denen gelegentlich etwas Regen fällt. Dazu wird es wieder relativ mild. Gegen Abend wird es trocken und die Wolkendecke bekommt stellenweise Lücken.

Dienstag: Bereits am Vormittag verdichtet sich die Bewölkung von Frankreich her wieder und neuer Landregen setzt ein. Mit dem gleichzeitig auffrischenden Südwestwind wird es zum Abend hin immer milder.

Mittwoch: Trockenheit am Morgen. Doch das währt nicht lange. Aus Richtung Frankreich zieht über Mittag ein weiteres Regengebiet über uns hinweg. Es bleibt mild. Der zunächst abflauende Wind nimmt am Abend spürbar zu.

Donnerstag: Heute gibt es mal wieder eine längere Phase ohne Regen. Mit etwas Glück lässt sich zwischen kompakteren Wolken auch mal für kurze Zeit die Sonne blicken. Bei nachlassendem Wind bleibt es mild. Erst im Laufe des Abends beziehungsweise in der Nacht auf Freitag ziehen von Frankreich neue Regenwolken ins Land.

Weiterer Trend

Am Freitag bleibt es grau in grau. Bei sinkenden Temperaturen fällt zeitweise Regen. Am Wochenende muss bei nass-kalter Witterung und unangenehmem Nordostwind mit Schneefall, Regen oder gefrierendem Regen gerechnet werden. In der neuen Woche könnte es dann möglicherweise noch kälter, aber auch freundlicher werden.