Allgemeine Lage

Zu Wochenbeginn wird aus subtropischen Breiten nochmals sehr milde Luft nach Mitteleuropa gepumpt. Auf Dienstag überquert uns von Westen eine schwache Kaltfront mit etwas Regen. Ihr folgt wieder kühlere Atlantikluft, die bis Wochenmitte unter dem Keil des kräftigen Hochs bei den Azoren zur Ruhe kommt. Während der zweiten Wochenhälfte wandert das Hoch über Mitteleuropa hinweg nach Osten und sorgt für ruhiges und kühles Novemberwetter. Teilweise hält sich dabei zäher Nebel oder tiefhängende Bewölkung, teilweise scheint die Sonne.

Vorhersage

Montag: Der Tag startet zunächst mit dichter Bewölkung, aus der es anfangs noch etwas tröpfeln kann. Über Mittag lichtet sich das Wolkengrau teilweise und macht gelegentlich der Sonne Platz. Mit dem spürbaren Südwestwind klettern die Temperaturen nochmals in die Nähe der 20-Grad-Marke. In der Nacht auf Dienstag überquert uns eine schwache Regenzone.

Dienstag: Der leichte Regen entfernt sich zu Tagesbeginn rasch Richtung Baden-Württemberg, anschließend lockert die Wolkendecke auf. Am Nachmittag lässt sich die Sonne häufiger blicken. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag spürbar zurück.

Mittwoch: Abgesehen von einigen Frühnebelfeldern hält sich meistens eine hohe und mittelhohe Wolkenschicht, durch welche die Sonne aber teilweise noch verschwommen durchscheinen kann. Die Temperaturen gehen noch etwas zurück. Bei längerem nächtlichem Aufklaren droht zumindest leichter Bodenfrost.

Donnerstag: Die Wolkendecke löst sich zu Tagesbeginn auf. Somit kann sich endlich mal wieder für längere Zeit die Sonne in Szene setzen, sofern sich keine Nebel- oder Hochnebelfelder bilden, oder zuvor gebildet haben. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Weiterer Trend

Am Freitag und am Samstag bleibt es teils freundlich mit Sonnenschein, teilweise aber auch neblig-trübe. Nachts kann es leichten Frost geben. Am Sonntag trübt sich der Himmel auch außerhalb von Nebel- oder Hochnebelzonen ein und ab dem Abend zieht von Frankreich her voraussichtlich Regen auf.