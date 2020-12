Allgemeine Lage

Zu Wochenbeginn sorgen feucht-kalte Luftmassen in unserer Region zunächst noch für etwas Niederschlag. In der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag befinden wir uns dann sozusagen im meteorologischen Niemandsland, also jenseits von Tief- und Hochdruckgebieten unter ruhigem Wettereinfluss. Zum Wochenende greifen von Westen her voraussichtlich wieder Tiefdruckgebiete mit milderer Luft auf Mitteleuropa über.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit vielen Wolken und es kann gelegentlich regnen. In höheren Lagen mischen sich auch Schneeflocken unter die Tropfen. Im Laufe des Nachmittags lassen die Niederschläge nach und die Wolkendecke lockert im weiteren Verlauf zum Teil auf. Die Temperaturen bewegen sich im mäßig-kalten Bereich.

Dienstag: Nach teils klarer Nacht mit Gefahr von leichtem Frost und überfrierender Nässe gibt es tagsüber eine Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Süden Wolkenschleier auf. Die Tagestemperaturen verändern sich kaum gegenüber den Werten vom Vortag.

Mittwoch: Heute dominieren die Wolken und vielleicht können auch mal einige wenige Tröpfchen oder Schneeflöckchen fallen. In höheren Lagen herrscht zum Teil dichter Nebel. Nach leichtem Nachtfrost klettern die Temperaturen tagsüber wieder über den Gefrierpunkt.

Donnerstag: Auch heute haben wir es nochmals mit ruhigem Wetter zu tun. Dabei scheint teilweise die Sonne, teilweise hält sich tiefhängende Bewölkung oder Nebel. Die Temperaturen verändern sich nur wenig.

Weiterer Trend

Am Freitag trübt sich der Himmel nach frostiger Nacht mit etwas auffrischendem Wind ein und im Tagesverlauf setzt Regen ein. Am Wochenende dominieren die Wolken und zeitweise fällt Regen. Lediglich am Sonntagnachmittag sind vielleicht einige schüchterne Sonnenstrahlen zu erwarten. Es wird jedoch etwas milder.