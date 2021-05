Keine Änderung in Sicht. Der Himmel bleibt von Wolken bedeckt, aus denen es gelegentlich regnet. Nur selten kann die Sonne mal hindurchblinzeln.

Allgemeine Lage

Der Keil des Azorenhochs sorgt am heutigen Donnerstag für weniger Schauer und etwas mehr Sonnenschein. Ab Freitag übernimmt aber wieder ein von den Britischen Inseln nach Norwegen ziehendes kräftiges Tief die Regie beim Wetter. Es schickt uns weitere Regen- und Schauerwolken, sowie lebhaften Wind. Mit der südwestlichen bis westlichen Strömung gelangt auch weiterhin kühle Atlantikluft in unsere Region. Erst nach den Feiertagen könnte sich von Westen allmählich Hochdruckeinfluss mit etwas freundlicherem Wetter durchsetzen.

Vorhersage

Donnerstag: Heute wechseln sich freundliche Abschnitte mit dem Durchzug von teils dichteren Wolken ab. Schauer treten vorübergehend nur selten auf. Die Temperaturen liegen etwas unterhalb der für diese Jahreszeit normalen Werte.

Freitag: Am Vormittag zieht von Frankreich her ein Regengebiet über uns hinweg. Am Nachmittag reißt die Bewölkung häufiger auf und zwischen einzelnen dickeren Schauerwolken lacht auch gelegentlich die Sonne. Es wird noch etwas kühler. Außerdem bläst ein zeitweilig böiger Südwestwind.

Samstag: Bei einem zunächst lebhaften Südwestwind dominieren eher die Wolken. Ab Mittag werden mit sonniger Einstrahlung neue Regengüsse produziert, vereinzelt kann es dabei auch mal blitzen und donnern. Die Temperaturen ändern sich nur wenig.

Sonntag (Pfingsten): Heute gibt es eine Mischung aus sonnigen Phasen und mächtigeren Haufenwolken. Örtlich gehen wieder Schauer nieder. Es wird zwar eine Spur wärmer, aber der Wind kann teilweise böig auffrischen.

Montag (Pfingsten): Heute scheint teilweise die Sonne, teilweise ziehen aber auch Wolkenfelder übers Land. Regen fällt aber wahrscheinlich nicht. Der Wind bleibt aber weiterhin ein störender Begleiter. Immerhin steigen die Temperaturen noch etwas an. In der Nacht auf Dienstag kann es stellenweise wieder nass werden.

Weiterer Trend

Nach Pfingsten wird es insgesamt etwas freundlicher. Schauer treten nur zwischendurch noch auf. Die Tagestemperaturen bleiben allerdings voraussichtlich unterhalb der 20 Grad – Marke. In den Nächten kann es bei längerem Aufklaren ganz schön frisch werden.