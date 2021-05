Allgemeine Lage

In dieser Woche scheint die extreme Trockenheit der vergangenen Wochen zu Ende zu gehen. Ab Dienstag überqueren uns von Frankreich her immer wieder kleinere Regen- oder Schauerstaffeln, ausgehend von Tiefdruckgebieten über dem Atlantik. Durch den möglichen Regen wird die Luft endlich mal von den Pollen gereinigt und die Brandgefahr deutlich verringert. Außerdem dürfte der zu erwartende Niederschlag für die ausgetrocknete Natur ein wahrer Segen sein. Die Woche startet aber unter dem Einfluss des sich weiter auflösenden Hochs noch freundlich und frühlingshaft warm.

Vorhersage

Montag: Die Woche beginnt freundlich mit reichlich Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Zum Abend hin ziehen von Südwesten aber immer dichtere Wolkenschleier auf und in der Nacht kann es stellenweise tröpfeln. Möglicherweise entwickeln sich auch örtliche Schauer oder Gewitter.

Dienstag: Die Wolken dominieren und gelegentlich fällt etwas Regen, teilweise treten nachmittags auch örtliche Schauer auf. Die Sonne meldet sich nur noch selten zu Wort. Dementsprechend kühlt die Luft im Vergleich zu den Vortagen auch um einiges ab.

Mittwoch: Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken, Schauer treten aber zunächst nur selten auf. Die Temperaturen ändern sich kaum. Im Laufe des Abends und der Nacht zieht von Frankreich her neuer Regen ins Land.

Donnerstag: Bei recht lebhaftem Südwestwind halten sich vormittags kompakte Schichtwolken mit Regen. Am Nachmittag gibt es vermutlich kurze Auflockerungen, gefolgt von einigen Schauern. Dazu halten sich die Temperaturen im aprilfrischen Bereich auf. Am Abend trocknet die Luft ab und der Himmel klart vorübergehend auf.

Weiterer Trend

Am Maifeiertag zieht mit spürbarem Wind ein Regengebiet über uns hinweg. Die Temperaturen sind dabei alles andere als feiertagstauglich. Am Samstag muss mit weiteren Regenfällen und Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen steigen jedoch wieder an. Am Sonntag wird es zunächst freundlich, bevor im Laufe des Nachmittags neue Schauer und örtliche Gewitter aufziehen.