So wirklich ein Wonnemonat will der Mai im Moment noch nicht werden. Für Vatertagsausflüge sind Regenschirme fast schon Pflicht. Bis Mitte nächster Woche soll es noch kühl und feucht bleiben, dann könnte es besser werden.

In den nächsten Tagen haben wir es über Mitteleuropa mit recht niedriger und meist nur schwacher Luftdruckverteilung zu tun. Es herrscht somit eine eher labile Schichtung in der Atmosphäre. Diese Konstellation begünstigt veränderliches Wetter mit vermehrt auftretenden Schaueraktivitäten. Am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche nehmen Tiefdruckeinfluss von Westen und damit verbundene Regenfälle vorübergehend zu. Die vorhandene Luftmasse in unserer Region befindet sich im leicht unterkühlten Maibereich.

Vorhersage

Donnerstag (Christi Himmelfahrt): Der Feiertag gestaltet sich wechselhaft. Mit sonniger Einstrahlung entwickeln sich teils mächtige Wolkentürme die teilweise gewittrige Regengüsse produzieren. Stellenweise können sich auch Hagelkörner unter die Tropfen mischen. In den freundlichen Abschnitten wird es recht mild.

Freitag: Der Brückentag verläuft zunächst recht freundlich. Nach Auflösung örtlicher Dunst und Frühnebelfelder scheint phasenweise die Sonne. Die sich bildenden Haufenwolken können ab dem späten Vormittag allerdings wieder vermehrt Schauer auslösen. An den Temperaturen ändert sich nur wenig.

Samstag: Nach Auflösung einiger Frühnebelfelder scheint zunächst gelegentlich die Sonne. Mit zunehmender Erwärmung im Laufe des Vormittags quellen die Wolken aber wieder mächtiger in die Höhe und produzieren örtlich noch kleinere Regengüsse. Gegen Abend lassen die Schauer nach und der Himmel klart vermehrt auf.

Sonntag: Heute dominieren die Wolken. Es kann immer wieder mal zu Regen oder Schauer kommen. Nur zwischendurch blinzelt für kurze Zeit die Sonne hervor. Die Temperaturen gehen wieder leicht zurück. Zum Abend und in der Nacht nehmen Regenfälle wahrscheinlich noch zu. Auch der Südwest bis Westwind kann spürbar auffrischen.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch bleibt es durchwachsen und ziemlich kühl. Mit einem frischen Südwestwind ziehen weitere Regenfälle oder Schauer übers Land. Nach Wochenmitte deutet sich voraussichtlich eine leichte Wetterbesserung an.