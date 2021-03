Der Spätwinter zeigt in den nächsten Tagen seine Krallen. Auch Schneefall ist nochmals möglich.

Am Ostrand des Atlantikhochs gelangt recht kalte Polarluft nach Südwestdeutschland. Diese wird hinter einem nach Südfrankreich wanderden Tief noch verstärkt. Im Bereich der Schlechtwetterzone des Tiefs können die Niederschläge von Donnerstag auf Freitag nochmals bis in tiefere Lagen unserer Region in Schnee übergehen und für Glätte sorgen. Am Wochenende dehnt das Hoch seinen Einfluss bis nach Mitteleuropa aus und die eingeströmte Kaltluft kommt zur Ruhe.

Vorhersage

Donnerstag: Nach leichtem Nachtfrost und letzten Aufhellungen am Morgen trübt sich der Himmel von Norden her ein, und ab dem späten Nachmittag fällt gelegentlich Regen, abends und nachts kann es bei zurückgehenden Temperaturen bis in tiefere Lagen schneien. Vorsicht, es muss dabei mit Glätte auf Straßen und Gehwegen gerechnet werden.

Freitag: Vormittags halten sich noch kompakte Wolken aus denen hin und wieder etwas Schnee oder Schneeregen fallen kann. Der Nordostwind frischt dabei spürbar auf und drückt die Temperaturen weiter nach unten. Zum Nachmittag trocknet die Luft ab, und die Wolkendecke lockert auf. Gegen Abend klart der Himmel verbreitet auf, und die Temperaturen sinken stellenweise in den mäßigen Frostbereich.

Samstag: Heute scheint häufig die Sonne. Nur gelegentlich ziehen lockeren Wolkenfelder vorüber. Die Temperaturen bewegen sich im kalten Spätwinterbereich. Der unangenehme Wind flaut aber im Tagesverlauf ab.

Sonntag: Nach frostiger Nacht strahlt zunächst für längere Zeit die Sonne und heizt die Luft wieder etwas auf. Erst gegen Abend ziehen von Norden neue kompaktere Wolken heran, und in der Nacht auf Montag fällt vielleicht wieder etwas Regen oder Schneeregen.

Weiterer Trend

Die neue Woche startet teils freundlich, teils stärker bewölkt und noch relativ kühl. Nach Wochenmitte scheint es jedoch immer sonniger und frühlingshafter zu werden.