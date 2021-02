Allgemeine Lage

Die kontinentale Kaltluftmasse setzt sich nun auch in unserer Region durch, allerdings nicht so stark wie im Norden und Osten von Deutschland. Störungsreste können zunächst noch für regionale Schneefälle sorgen, wobei sich die Landschaft zum Teil wieder in ein winterliches Kleid verwandeln kann. Nach der Wochenmitte gewinnt ein Hoch über Skandinavien an Einfluss auf unser Wetter und trocknet die Luft ab. Die Fröste nehmen dann voraussichtlich noch zu.

Vorhersage

Montag: Zu Wochenbeginn bleiben die Wolken meistens kompakt und lassen es gelegentlich schneien, zum Teil auch mal intensiver. Die Temperaturen gehen im Tagesverlauf weiter zurück, so dass mit Glätte auf Straßen und Gehwegen gerechnet werden muss.

Dienstag: Die Wolkendecke bekommt einige Lücken, durch welche die Sonne hin und wieder hervorblinzeln kann. Es sollte dabei insgesamt trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich meistens unterhalb des Gefrierpunktes. In den Nächten drohen verbreitet mäßige, örtlich sogar strenge Fröste.

Mittwoch: Heute werden die Wolken wieder dichter und lassen vor allem in Richtung Sickinger Höhe weiße Flocken fallen. Sonst bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Es herrscht verbreitet leichter bis mäßiger Dauerfrost. Der Nordost- bis Ostwind kann gelegentlich auffrischen und verstärkt das Kälteempfinden noch.

Donnerstag: Heute lösen sich die meisten Wolken auf und machen häufig der Sonne Platz. Es bleibt jedoch eisig-kalt.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am Wochenende bleibt es wahrscheinlich weiterhin winterlich kalt mit mäßigen bis strengen Nachtfrösten. Während am Freitag die Wolken noch vorherrschen, sollte uns am Samstag längere Zeit die Sonne begleiten.

Am Sonntag ziehen von Hessen her wieder einige Wolkenfelder übers Land. Vielleicht lassen diese dann auch einige Flocken fallen.