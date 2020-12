Allgemeine Lage

Mitteleuropa verbleibt zunächst noch im Bereich von nur schwachen Luftdruckgegensätzen in einer ruhigen Wettersituation. Am Freitag und Samstag überqueren uns von Westen Störungsgebiete vom Atlantik. Dabei gelangt wieder etwas mildere Luft in unsere Region. Im Übergangsbereich droht jedoch vorübergehend die Gefahr von Schneefall. Am Sonntag sorgt ein kleines Hoch für eine Wetterberuhigung.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von kleineren Auflockerungen mit schüchternen Sonnenstrahlen dominieren die Wolken, in höheren Lagen ist es teilweise auch neblig-trübe. Regen fällt jedoch nicht. Die Temperaturen bewegen sich im mäßig-kalten Bereich, nachts droht leichter Frost.

Freitag: Nach teils klarer Nacht mit Frost und stellenweise Nebelfeldern am Morgen trübt sich der Himmel von Westen her ein, und es setzt Niederschlag ein, anfangs vielleicht auch in Form von Schnee oder Schneeregen. Bei leichter Milderung werden aus den Flocken jedoch bald wieder Tropfen. Auch in der Nacht auf Samstag regnet oder nieselt es gelegentlich.

Samstag: Heute halten sich kompakte Schichtwolken aus denen es immer wieder tröpfelt oder nieselt. Dazu steigen die Temperaturen noch etwas an.

Sonntag: Das Getröpfel lässt zwar nach, es bleibt aber oft neblig-trübe und trist. Erst zum Abend könnte das Wolkengrau etwas aufbröckeln. Die Temperaturen bewegen sich im recht milden Bereich.

Weiterer Trend

In der neuen Woche bleibt es weiterhin spätherbstlich trübe mit nur seltenen Auflockerungen. Gelegentlich fällt Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen steigen bis Wochenmitte sogar noch etwas an und gehen erst in der zweiten Wochenhälfte wieder leicht zurück. Ein richtiger Wintereinbruch steht aber vorläufig nicht auf dem Programm.