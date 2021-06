Zu der Hitze kommt nun auch noch die Schwüle hinzu. Die von Süden einströmende Luftmasse beinhaltet Feuchtigkeit, die sich am Wochenende zum Teil in Form von Schauern und Gewittern entladen kann.

Zum Wochenwechsel könnte die Kaltfront eines nach England ziehenden Tiefs in unserer Region eine Abkühlphase einleiten. Im Übergangsbereich drohen allerdings auch intensive Regengüsse und Gewitter.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von Schleierwolken am Vormittag brennt verbreitet die Sonne vom Himmel und heizt die Luft bis zum Nachmittag auf Werte über der 30-Grad-Marke. Im Laufe des Abends und in der Nacht auf Freitag können von Frankreich her einzelne Schauer- und Gewitter aufziehen.

Freitag: Heute gibt es in heißer und schwüler Luft eine Mischung aus Sonne und Wolken. Möglicherweise können sich nachmittags und abends einzelne Regengüsse und Gewitter entwickeln. Sonst bleibt es trocken. Dabei muss mit Windböen gerechnet werden.

Samstag: Abgesehen von einigen durchziehenden Wolkenschlieren strahlt heute wieder häufig die Sonne. Die Temperaturen klettern erneut in den hochsommerlichen Bereich, oft ist es schwül. Schauer und Gewitter sind nicht auszuschließen.

Sonntag: In schwül-heißer Luft entwickeln sich nach Mittag von Frankreich her vermehrt Regengüsse und Gewitter – vereinzelt sind Platzregen, Hagel und kräftige Windböen möglich. Die Temperaturen sinken. In der Nacht auf Montag drohen von Frankreich her weitere kräftigen Gewitter.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag sind weitere Regenfälle, Schauer oder Gewitter möglich. Es wird kühler. Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter vorübergehend wieder, der Sommer legt jedoch eine Pause ein.