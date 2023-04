Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Allgemeine Lage

Hinter einer Kaltfront setzt sich von Frankreich her Hochdruckeinfluss durch. Daher stellt sich bis Wochenmitte wieder ruhiges Novemberwetter in unserer Region ein. Am Donnerstag lenkt