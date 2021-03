Hinter einer Störungsfront, die uns am Donnerstag überquert, strömt deutlich kältere Luft aus Skandinavien nach Deutschland.

Die Temperaturen steigen am Wochenende unter dem Einfluss eines sich nach Mitteleuropa ausbreitenden Hochdruckgebietes wieder leicht an. Es kann sich tagsüber dank zunehmender Sonnenscheindauer wieder leicht erwärmen. In den Nächten drohen allerdings wieder verbreitet Fröste. Im Laufe der neuen Woche könnten dann voraussichtlich Störungsgebiete vom Atlantik mit Wind und Regen über unsere Region ziehen.

Vorhersage

Donnerstag: Die Wolken geben den Ton an und lassen gelegentlich Regen oder örtliche Schauer fallen. Dadurch werden die Temperaturen nach unten gedrückt.

Freitag: Heute dominieren zunächst dichtere Wolken. Niederschlag fällt jedoch kaum noch. Im Tagesverlauf blinzelt ab und zu die Sonne hervor. Ein spürbarer Nordostwind hält die Temperaturen aber auf Sparflamme. Bei aufklarendem Himmel in der Nacht auf Samstag droht verbreitet Frost.

Samstag: Heute strahlt die Sonne wieder von einem blankgeputzten Himmel. Der trockene und teils böige Nordost- bis Ostwind verhindert jedoch ein zu deutliches Aufheizen der Luftmasse.

Sonntag: Es bleibt bei blauen Himmel und reichlich Sonnenschein. Bei abflauendem Wind können die Temperaturen nach frostiger Nacht bis zum Nachmittag im Vergleich zu den Vortagen wieder etwas ansteigen. Im Laufe des Abends ziehen von Westen lockere Wolkenschleier auf.

Weiterer Trend

Die neue Woche startet zunächst noch freundlich. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu. Achtung, in der Nacht von Montag auf Dienstag könnte es stellenweise etwas Schneefall oder gefrierenden Regen geben. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Ab Wochenmitte nehmen wahrscheinlich Wind und Unbeständigkeit von Westen her zu, und die Luft wird allmählich etwas milder.