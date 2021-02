Allgemeine Lage

Auf der Vorderseite einer von Südwesteuropa bis zu den Britischen Inseln verlaufenden Tiefdruckzone strömt milde Luft nach Mitteleuropa. Gleichzeitig gelangt kalte Polarluft nach Norddeutschland. In jenen Gebieten, wo beide Luftmassen aufeinandertreffen, drohen wieder gefährliche Wettererscheinungen. Momentan sieht es allerdings so aus, dass sich diese Zone eher über den Norden von Deutschland erstreckt und unsere Region somit zunächst auf der milderen und ruhigeren Seite verbleibt. Allerdings kann sich die Wetterkonstellation jederzeit verändern.

Vorhersage

Donnerstag: Der Tag startet recht freundlich und trocken. Das ist jedoch nur von kurzer Dauer; denn bereits am Vormittag ziehen von Frankreich her wieder vermehrt Wolkenschleier auf, die sich im Tagesverlauf verdichten. Am Nachmittag und Abend kann es dann stellenweise wieder tröpfeln. Dabei bleibt es mild.

Freitag: Abgesehen von einigen Auflockerungen halten sich meist dicke, graue Wolken. Über den ganzen Tag hinweg kann es immer mal wieder regnen, die Temperaturen bleiben aus der jederzeit etwas Regen fallen kann.

Samstag: Heute lockert die Bewölkung etwas auf, sodass sich zumindest kurzzeitig die Sonne zeigt. Es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen weiter an, allerdings frischt der Nordost- bis Ostwind im Tagesverlauf etwas auf.

Sonntag: Die Wolken dominieren, allerdings fällt nur vereinzelt Regen. Zudem wird es etwas kühler.

Weiterer Trend

In der neuen Woche geht’s durchwachsen weiter. Im Wechsel mit freundlichen Phasen ziehen immer wieder Regenwolken übers Land. Die Temperaturen gehen zurück, liegen aber meist über dem Gefrierpunkt. Die Rückkehr des Winters bleibt vorerst aus.