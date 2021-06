Die Hitze lässt nach. Es wird die kommenden Tage wohl auch regnen.

Zu Wochenbeginn sorgen geringe Luftdruckunterschiede über Mitteleuropa für eine labile Schichtung der Atmosphäre. Daher muss mit örtlichen Regengüssen und Gewittern gerechnet werden, welche die Temperaturen nach unten drücken. Gleichzeitig trifft kühlere Luft aus dem Norden auf die warme und schwüle Mittelmeerluft. Während der zweiten Wochenhälfte scheint sich die kühle Nordatlantikluft überall in unserer Region durchzusetzen. Der Wettercharakter bleibt somit durchwachsen, und der Sommer macht Pause.

Vorhersage

Montag: In schwül-warmer Luft gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Besonders vormittags sowie im Laufe des Abends oder in der Nacht auf Dienstag können örtliche teils gewittrige Regengüsse niedergehen. Dazwischen sollte es eher trocken bleiben.

Dienstag: Der Tag startet recht freundlich. Mit sonniger Einstrahlung bilden sich aber bald wieder mächtige Haufenwolken, die sich insbesondere nachmittags und abends in Form von Schauern und Gewitter entladen. Es bleibt warm und schwül.

Mittwoch: Nach einer erfrischenden Nacht gibt es tagsüber wieder ein Wechselspiel aus Sonne und dickeren Quellwolken. Stellenweise muss dabei wieder mit Regengüssen und Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen werden angenehmer.

Donnerstag: Kurze Aufheiterungen wechseln sich mit dichteren Wolken ab. Mit etwas sonniger Einstrahlung werden die Wolken auch wieder dunkler und bedrohlicher und produzieren erneut teils gewittrige Regenduschen. Die Temperaturen gehen noch etwas zurück.

Weiterer Trend

Am Freitag, sowie am Wochenende überwiegen die Wolken, und es kommt zu weiteren Regenfällen oder Schauern, dazu kühlt die Luft weiter ab. In der neuen Woche wird es voraussichtlich wieder freundlicher und wärmer.