Allgemeine Lage

Der Schaukelwinter geht weiter. Atlantische Schlechtwettergebiete überqueren uns mit reichlich Regen und deutlich milder Luft. In Verbindung mit der Schneeschmelze können Bäche und kleinere Flüsse in der Region deutlich anschwellen. Auf der Rückseite eines weiteren vom Atlantik, über Frankreich, Richtung Adria ziehenden Tiefs wird von Samstag auf Sonntag die polare Kaltluft wieder angezapft, sodass die Niederschläge teilweise erneut in Schnee übergehen können.

Vorhersage

Donnerstag: Es ziehen kompakte Schichtwolken mit teils kräftigen Regenfällen über die Region hinweg. Der Südwest bis Westwind frischt dabei zum Teil spürbar auf und treibt die Temperaturen in die Höhe. Gegen Abend macht der Regen zunächst Pause, bevor uns während der zweiten Nachthälfte von Westen her weitere Schauer erreichen.

Freitag: Bis zum Mittag fällt reichlich Regen. Nach einer kurzen Pause mit kurzen Aufhellungen folgen von Westen weitere Schauer. Der Wind bleibt spürbar und die Temperaturen im milden Bereich.

Samstag: Heute dominieren erneut die Wolken und es fällt weiterer Regen. Es drohen Überflutungen. Gegen Abend erreicht uns von Norden die kältere Luftmasse, sodass sich wieder Flocken unter die Tropfen mischen können. In der Nacht auf Sonntag klart der Himmel auf und die Temperaturen sinken wieder in den leicht frostigen Bereich. Es muss mit Glätte und überfrierender Nässe gerechnet werden.

Sonntag: Heute stellt sich eine Wetterberuhigung ein. Nach freundlichen Phasen am Vormittag gewinnen tagsüber die Wolken wieder die Überhand. Es bleibt jedoch trocken und relativ kalt.

Weiterer Trend

In der neuen Woche wird es voraussichtlich unbeständiger. Von Westen erreichen uns neue Regenwolken mit milder Ozeanluft. Es ist möglich, dass der Winter dann zum nächsten Wochenende wieder zurückkehrt.