Das für die Schauer und Gewitter in den vergangenen Tagen verantwortliche Tief zieht in Richtung Osteuropa und später zur Ostsee weiter. Von Westen setzt sich leichter Hochdruckeinfluss durch.

Dadurch kann sich die Wetterlage etwas entspannen und die Luftmasse sich bei Sonnenschein langsam erwärmen. Am Sonntag sorgt Labilität in der Atmosphäre allerdings erneut für ein steigendes Schauer- und Gewitterrisiko in unserer Region. Anfang kommender Woche könnte die Region auf die warme Vorderseite eines zu den Britischen Inseln ziehenden Tiefs gelangen.

Vorhersage

Donnerstag: Aus dichten Wolken könnte es zunächst stellenweise etwas tröpfeln. Im Laufe des Nachmittags entstehen einige Wolkenlücken und die Sonne setzt sich durch. Die Temperaturen steigen noch nicht allzu sehr.

Freitag: Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Mancherorts werden die Wolken wieder etwas dunkler und bedrohlicher. Das Schauerrisiko bleibt relativ gering, Regen ist örtlich dennoch möglich. Nach frischer Nacht wird es tagsüber wieder etwas wärmer.

Samstag: Von Frankreich her ziehen Wolkenschleier vorüber, welche die Sonne milchig abschirmen. Am Nachmittag ziehen die Wolken nach und nach ab und die Sonne setzt sich in Szene. Vielerorts bleibt es trocken und die Luft erwärmt sich im Tagesverlauf auf angenehme Werte.

Sonntag: Mit zeitweiliger Sonneneinstrahlung werden mächtigere Quellwolken produziert, die sich nachmittags und abends in Form von örtlichen Schauern und Gewittern entladen. Die Temperaturen bleiben im angenehmen Bereich.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag wird es allgemein freundlich und die Temperaturen steigen in den hochsommerlichen Bereich. In der Nacht zum Mittwoch beenden Schauer und Gewitter das kurze sommerliche Intermezzo. Anschließend geht es voraussichtlich leicht wechselhaft weiter.