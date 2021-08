Allgemeine Lage

Im Zuge des nach Skandinavien abziehenden Tiefdruckgebietes überqueren uns bis Freitag von Südwesten noch einige Regenstaffeln. Am Samstag rückt von Frankreich her Hochdruckeinfluss nach, der die Luft bis Sonntag abtrocknet. Im Vorfeld eines kräftigen Sturmtiefs zwischen Island und Schottland kann sich die Luft am Wochenende in unserer Region nach leichter Abkühlung aber auch wieder erwärmen.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von kleineren Lücken, durch welche die Sonne hervorblinzeln kann, dominieren die Wolken. Im Tagesverlauf wird die Wolkendecke dichter und anschließend kann es gelegentlich tröpfeln. Ab den Abendstunden wird es häufiger nass. Die Temperaturen bewegen sich im sehr milden Oktoberbereich.

Freitag: Nach kurzer Beruhigung am Morgen und frühen Vormittag zieht gegen Mittag ein neues Regengebiet von Frankreich ins Land. Daher kann sich die Luft nicht mehr so erwärmen wie am Vortag.

Samstag: Der Tag startet recht freundlich mit einigen sonnigen Phasen, bevor bis zum Mittag die Wolken wieder kompakter werden. Möglicherweise kann es dann etwas tröpfeln, oder einzelne schwache Schauer niedergehen. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Sonntag: Heute sollten sich die meisten Wolken verziehen und der Sonne häufiger Platz machen. Mit einem leicht spürbaren Südwind wird es wieder milder.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch gibt es eine Mischung aus Sonne und durchziehenden Wolkenfeldern, die aber nur stellenweise etwas Regen im Gepäck haben dürften. Die Temperaturen gehen zunächst wieder zurück, steigen aber zur Wochenmitte voraussichtlich erneut etwas an.