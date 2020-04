Allgemeine Lage

Ein neues Hochdruckgebiet über den Britischen Inseln übernimmt die Regie beim Wetter. Mit Verlagerung des Hochs nach Mitteleuropa und zum Balkan kommt die eingeflossene kühlere Polarluft zur Ruhe und kann sich ab Wochenmitte bereits wieder erwärmen. Bis Freitag treffen dann unterschiedliche Luftmassen aufeinander wodurch erhöhte Labilität in der Atmosphäre ausgelöst wird. Infolgedessen können sich dann auch vermehrt Schauer und Gewitter entwickeln, bevor voraussichtlich am Wochenende ein neues kräftiges Hoch über dem Nordmeer mit östlicher Strömung die Luft wieder abtrocknet.

Vorhersage

Dienstag: Nach kaltem Morgen mit leichter Frostgefahr, strahlt verbreitet die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Der spürbare Nordostwind hält die Temperaturen auch tagsüber im kühlen Bereich. Außerdem ist die Luft dabei sehr trocken.

Mittwoch: Heute scheint erneut von morgens bis abends die Sonne. Lediglich einige zarte Schleierwölkchen zieren nachmittags den blauen Himmel. Nach nochmals leicht frostiger Nacht kann sich die Luftmasse bis zum späten Nachmittag jedoch tüchtig aufheizen.

Donnerstag: Auch heute verwöhnt uns zunächst wieder für längere Zeit die Sonne von einem leicht bewölkten Himmel. Im Laufe des Nachmittags entwickeln sich vermehrt Quellwolken, die zum Abend hin auch mal mächtiger werden und einzelne Regengüsse oder Gewitter produzieren können. Dazu wird es wieder angenehm warm.

Weiterer Trend

Am Freitag gibt es Sonne und Wolken, aus denen Regen fallen und sich sogar ein Gewitter entladen kann. Am Samstag ist es etwas kühler, am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche strahlt wieder verbreitet die Sonne von einem blankgeputzten Himmel und es bleibt trocken. Der spürbar auffrischende Nordost- bis Ostwind hält die Temperaturen allerdings auf Sparflamme.