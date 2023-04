Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Acht Wirbeltierarten haben vor 254 Millionen Jahren ihre Spuren am Strand des riesigen Zechsteinmeeres in der heutigen Pfalz hinterlassen. Doch welche waren das? Die Paläontologen am Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg haben die Fährte aufgenommen – und sind dabei auf einen Tannenzapfenfresser gestoßen.

Tannenzapfen, wie wir sie heute im Wald finden, waren es streng genommen noch nicht, die der langhalsige Protorosaurus (griechisch für „frühe Echse“) in den mehr oder weniger